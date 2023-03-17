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У районі Бахмута загинув громадський активіст із Вінниччини Олександр Петлінський

10 березня при виконанні бойових завдань із захисту міста військовий отримав важкі поранення.

У районі Бахмута загинув громадський активіст із Вінниччини Олександр Петлінський
Боєць 210 батальйону 120 бригади ТрО Олександр Петлінський
Фото: Facebook/Петро Порошенко

У районі Бахмута загинув учасник Революції Гідності, громадський активіст із Вінниччини Олександр Петлінський.

Про це повідомили в пресслужбі "Європейської солідарності".

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Петлінський вступив добровільно до лав територіальної оборони у перший день повномасштабного вторгнення. Він був бійцем 210 батальйону 120 бригади.

10 березня при виконанні бойових завдань із захисту міста Бахмут військовий отримав важкі поранення. 12 березня серце героя зупинилося.

Поховають Олександра Петлінського завтра, 18 березня, у Вінниці на Алеї Героїв мікрорайону Сабарів.

Нагадаємо, нещодавно у боях за Бахмут у Донецькій області загинули воїни 206-го батальйону 241-ї бригади Територіальної оборони, батько і син Олег та Микита Хом'юки.

Також під Бахмутом загинув командир спецпідрозділу ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло (позивний "Да Вінчі").

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