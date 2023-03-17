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У Чернігівській області трактор наїхав на міну. Водій отримав поранення

Підрив відбувся на узбіччі. 

У Чернігівській області трактор наїхав на міну. Водій отримав поранення
Фото: ОК "Північ" у Telegram

У Чернігівській області трактор ЮМЗ наїхав на міну, йомвірно, танкову ТМ-72. Водій отримав поранення.

ОК "Північ" закликало громадян не нехтувати безпекою і уникати пересування ділянкам, де відбувалися бойові дії та які можуть бути замінованими.

"Близько 11:00 сьогодні стало відомо про підрив транспортного засобу в Чернігівському районі. Цивільний трактор ЮМЗ з‘їхав з дороги на узбіччя і наїхав на, ймовірно, танкому міну (ТМ-72). Внаслідок події водій трактора отримав поранення", – зазначили в командуванні. 

Поліція Чернігівської області під процесуальним керівництвом прокуратури відкрила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). 

Через розвʼязану Росією війну Україна стала найбільш замінованою територією світу. 

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