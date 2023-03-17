Російські обстріли зруйнували 3,7 тис. житлових будинків на Херсонщині

Ремонтні роботи і у разі необхідності демонтаж зруйнованих будівель коштуватимуть понад 27 млн гривень.

Унаслідок російських обстрілів у Херсонській області пошкоджено і зруйновано 5,4 тис. об’єктів, з них – 3,7 тис. житлові будинки.

Про це повідомив в інтерв’ю Інтерфакс Україна голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Наразі понад 5,4 тис. об'єктів на Херсонщині пошкоджені або зруйновані внаслідок ворожих ударів. Через обстріли найбільше постраждали домівки людей – приватні та багатоквартирні будинки. Це понад 3,7 тис. будівель", – зазначив Прокудін.

За інформацією очільника ОВА, на виконання капітального і поточного ремонтів та демонтажа там, де в цьому є необхідність, знадобиться понад 27 млн 389 тис. гривень. Технічне обстеження пошкоджених об'єктів коштує орієнтовно 100 524 гривень.

Нагадаємо, учора ворог випустив 275 снарядів з “Градів” і важкої артилерії по території Херсонщини.