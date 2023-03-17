Головне за ніч. П'ятниця, 17 березня

Упродовж доби росіяни били по восьми областях України, на Херсонщині обстріляли медзаклад.

Є загиблі серед мирних мешканців, йдеться в ранковому зведенні від обласних військових адміністрацій. Більше інформації – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби ворог здійснив на зазначених напрямках понад 70 атак.

lПротивник завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки на Донеччині поранено 6 цивільних громадян, пошкоджені понад 20 будинків, школа та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські захисники за минулу добу, 16 березня, знищили близько 760 окупантів, два танки і вертоліт. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила близько 163 320 своїх військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Девʼять країн-союзниць беруть участь у тренуваннях українських військових на території Великої Британії.

Це, крім Британії, Швеція, Канада, Нідерланди, Данія, Нова Зеландія, Литва, Австралія, Норвегія та Фінляндія.

"Дев’ять країн-партнерів об’єдналися, щоб навчати українських новобранців за програмою навчання під керівництвом Великобританії", – повідомили в британському міністерстві оборони.

Це не єдина програма навчань для ЗСУ. У межах програми Євросоюзу EUMAM українці тренуються, зокрема, на території Польщі. Користуванню танками Leopard захисники вчилися в Німеччині та у Іспанії, а на території Литви були тренування з використання радарів.

У ніч на п’ятницю, 17 березня, у Кіровоградській області внаслідок пожежі загинули 5 осіб, з них 3 дитини.

На місці події пожежники встановили, що горить 16 кв.м. речей домашнього вжитку. Бійці ДСНС виявили 5 загиблих: жінка 1980 р.н., чоловік 1993 р.н. та діти 2006, 2009 та 2015 р.н. О 01:52 пожежу локалізували та о 01:59 — ліквідували.

До гасіння залучили чотирьох рятувальників особового складу та одну одиницю техніки 25-ї пожежно-рятувальної частини м. Новомиргород. ДСНС встановлює причини пожежі.

У Франції в декількох містах тисячі мітингарів вийшли на вулиці після оголошення про те, що пенсійну реформу ухвалять без голосування в парламенті. У Парижі протест був стихійним і почався в центрі міста на центральній площі – Place de la Concorde.

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, намагаючись розігнати натовп у четвер ввечері, коли деякі паризькі протестувальники кидали бруківку. За даними Le Figaro, правоохоронці заарештували 120 людей. Відомо про одного пораненого поліцейського.

Після розгону мітингу деякі протестувальники влаштували пожежі та пошкодили вітрини магазинів на бічних вулицях, повідомили репортери Agence France-Presse. Кілька магазинів були пограбовані під час протестів у Марселі, на півдні країни, тоді як сутички між протестувальниками та силами безпеки спалахнули також у західних містах Нант і Ренн, а також у Ліоні на південному сході.

Опозиційні політики ініціюють вотум недовіри уряду в найближчі 24 години. Сценарії розвитку подій – в нашій новині.

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