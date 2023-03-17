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​Унаслідок обстрілів Донеччини пошкоджена будівля колонії, школа і підприємство

Є загиблі і поранені.

​Унаслідок обстрілів Донеччини пошкоджена будівля колонії, школа і підприємство
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Минулої доби 16 березня російська армія вела обстріли на Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках. Учора окупанти вбили двох жителів регіону, ще восьмеро отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку у Курахівській громаді пошкоджено будівлю колонії. У Мар'їнській громаді під обстрілами – Мар'їнка та Красногорівка, в Очеретинській – Красногорівка, Кам'янка, Сєверне і Водяне. Зранку відбувся авіаракетний удар по Авдіївці. Без жертв.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку було дві хвилі обстрілів Костянтинівки з “Ураганів” касетними боєприпасами. Унаслідок атаки поранення отримали шестеро людей, пошкоджені щонайменше 19 будинків, школа та підприємство. Одна людина загинула і одна поранена у Торецьку. Відомо про одного пораненого та п’ять пошкоджених багатоповерхівок у Бахмуті. У Соледарській громаді пошкоджено п’ять будинків у Федорівці і п’ять будинків у Васюківці, гучно було в Часовоярській громаді.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Лисичанському напрямку під обстрілами околиці Сіверської громади, Торське і Зарічне Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще вісьмох.

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Нагадаємо, РФ продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

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