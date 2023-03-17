Є загиблі і поранені.

Минулої доби 16 березня російська армія вела обстріли на Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках. Учора окупанти вбили двох жителів регіону, ще восьмеро отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку у Курахівській громаді пошкоджено будівлю колонії. У Мар'їнській громаді під обстрілами – Мар'їнка та Красногорівка, в Очеретинській – Красногорівка, Кам'янка, Сєверне і Водяне. Зранку відбувся авіаракетний удар по Авдіївці. Без жертв.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку було дві хвилі обстрілів Костянтинівки з “Ураганів” касетними боєприпасами. Унаслідок атаки поранення отримали шестеро людей, пошкоджені щонайменше 19 будинків, школа та підприємство. Одна людина загинула і одна поранена у Торецьку. Відомо про одного пораненого та п’ять пошкоджених багатоповерхівок у Бахмуті. У Соледарській громаді пошкоджено п’ять будинків у Федорівці і п’ять будинків у Васюківці, гучно було в Часовоярській громаді.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Лисичанському напрямку під обстрілами околиці Сіверської громади, Торське і Зарічне Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще вісьмох.

Нагадаємо, РФ продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.