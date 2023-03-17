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Боєздатність росіян виснажена навіть для локальних наступів, але потенціал планують відновити, – Міноборони Британії

Російські командири, ймовірно, постануть перед вибором: йти в наступ чи вести оборону. 

Боєздатність росіян виснажена навіть для локальних наступів, але потенціал планують відновити, – Міноборони Британії
Фото: EPA/UPG

Останніми днями російські сили та війська "групи Вагнера" зайняли плацдарм на захід від річки Бахмутка в центрі Бахмута. Українські сили оборони продовжують утримувати захід міста Бахмут. 

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері.

"Однак, якщо говорити ширше по всій лінії фронту, то Росія проводить одні з найнижчих темпів локальних наступальних дій, які спостерігалися принаймні з січня 2023 року", – вважають у міністерстві. 

Швидше за все, це пов’язано з тим, що російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії зараз неможливі. Російські лідери, ймовірно, намагатимуться відновити наступальний потенціал сил після поповнення особового складу та запасів боєприпасів. Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені вибирати між проведенням наступальних операцій і веденням надійної оборони по всій лінії.

На Бахмут Москва кинула найбільш підготовлені сили "групи Вагнера". Особливістю тактики найманців є те, що вони не покидають поля бою навіть після поранення, оскільки за самовільний відхід їх розстрілюють їхні колеги.

За британською оцінкою, із травня 2022 року у боях за Бахмут російське регулярне військо та ПВК “Вагнер” втратили убитими й пораненими від 20 до 30 тисяч осіб.

Ворог більш ніж пів року зосереджується на повній окупації Бахмута. На Ставці Верховного головнокомандувача ухвалили рішення продовжувати оборону міста, аби затримати росіян у їх намаганнях просунутися далі. 

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