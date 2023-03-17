У Мелітополі окупанти посилили перевірки після підриву авто колаборанта

У Мелітополі окупанти посилили перевірки на блокпостах та провели низку обшуків після того, як у центрі міста підірвали автомобіль одного з колаборантів.

Про це пише Центр національного спротиву.

14 березня в місті підірвали авто Івана Ткача – зрадника, який володів однією з найбільших у місті транспортних компаній та мав зв’язки з російськими окупантами. Після захоплення півдня області його призначили директором МУП “Міський транспорт” воєнно-громадянської адміністрації Запорізької області.

“Наразі окупанти використовують підрив зрадника як привід для чергових репресій місцевого населення, адже не знайшовши виконавців, місцевим поліціянтам немає нічого звітувати в Москву”, – зазначили у Центрі.

Нагадаємо, 13 березня стався вибух біля автомобіля колаборанта, заступника керівника окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталія Гури. Операцію провели партизани з руху “Атеш”. Наразі стан Гури важкий.