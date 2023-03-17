До них планують залучити 100% особового складу.

У Київській області тривають тактичні навчання для прикордонників, повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Військовослужбовці системи МВС відточують навички у тактиці ведення бою в місті і на відкритій місцевості.

Також вони відпрацьовують невербальні сигнали взаємодії, бойові порядки, переходи небезпечних ділянок, контрдиверсійні дії та ведення пошукових заходів. Крім того, проходять тренування зі зброєю та вдосконалюють знання з тактичної медицини.

Головною метою навчання є набуття і нарощування оперативних спроможностей прикордонниками в умовах ведення реального бою.

Фото: ДПСУ

До таких навчань планують залучити 100% особового складу.

“Серед військовослужбовців, які вже пройшли й проходять навчання, є бійці з реальним бойовим досвідом, котрі повернулись із зони активних бойових дій, а також ті, які нещодавно призвалися на військову службу”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, цього тижня у Німеччині закінчились навчання українських військових на танках Leopard 2.