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На Київщині тривають тактичні навчання для прикордонників

До них планують залучити 100% особового складу. 

На Київщині тривають тактичні навчання для прикордонників
Фото: ДПСУ

У Київській області тривають тактичні навчання для прикордонників, повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Військовослужбовці системи МВС відточують навички у тактиці ведення бою в місті і на відкритій місцевості. 

Також вони відпрацьовують невербальні сигнали взаємодії, бойові порядки, переходи небезпечних ділянок, контрдиверсійні дії та ведення пошукових заходів. Крім того, проходять тренування зі зброєю та вдосконалюють знання з тактичної медицини.

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Головною метою навчання є набуття і нарощування оперативних спроможностей прикордонниками в умовах ведення реального бою.

Фото: ДПСУ

До таких навчань планують залучити 100% особового складу. 

“Серед військовослужбовців, які вже пройшли й проходять навчання, є бійці з реальним бойовим досвідом, котрі повернулись із зони активних бойових дій, а також ті, які нещодавно призвалися на військову службу”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, цього тижня у Німеччині закінчились навчання українських військових на танках Leopard 2.

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