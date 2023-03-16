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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ

За попередньою інформацією минулося без загиблих та постраждалих.

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Дніпропетровської ОВА

Сьогодні, 16 березня, російська армія обстріляла з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Нищівні снаряди влучили по Марганецькій громаді. По Великомихайлiвськiй громадi Синельниківського району агресор вдарив з РСЗВ”, - зазначив Лисак.

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За попередньою інформацією минулося без загиблих та постраждалих.

Наслідки атак уточнюють рятувальники. Вони обстежують території, де сталися прильоти.

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару безпілотниками по медичному закладі в Херсоні. В результаті пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд. За попередньою інформацією, пацієнти і медики не постраждали.

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