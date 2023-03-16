Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ

Сьогодні, 16 березня, російська армія обстріляла з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Нищівні снаряди влучили по Марганецькій громаді. По Великомихайлiвськiй громадi Синельниківського району агресор вдарив з РСЗВ”, - зазначив Лисак.
За попередньою інформацією минулося без загиблих та постраждалих.
Наслідки атак уточнюють рятувальники. Вони обстежують території, де сталися прильоти.
Нагадаємо, російські окупанти завдали удару безпілотниками по медичному закладі в Херсоні. В результаті пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд. За попередньою інформацією, пацієнти і медики не постраждали.