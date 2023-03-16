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​Австрія приєдналася до коаліції за створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ, – Дмитро Кулеба

До складу Основної групи вже входять 33 країни. 

​Австрія приєдналася до коаліції за створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ, – Дмитро Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

До коаліції за створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України приєдналася Австрія.

“Я вдячний Австрії за приєднання до коаліції країн, які працюють над створенням спеціального трибуналу для злочину агресії проти України. До складу Основної групи вже входять 33 держави. З ростом їх числа зростає і недовіра до російського керівництва”, – написав у Twitter Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні встановила, що РФ здійснила в Україні широкий спектр воєнних злочинів, у тому числі – навмисні вбивства, систематичні тортури та депортація дітей.

Російські сили здійснювали "невибіркові та непропорційні" напади на Україну, вдавалися до тортур, вбивали мирних жителів поза полем бою і не вживали заходів для захисту українського населення.

Комісія назвала неодноразові атаки на українську інфраструктуру, внаслідок яких сотні тисяч людей залишилися без тепла та електрики у найхолодніші місяці року, потенційними злочинами проти людяності.

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