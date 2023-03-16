Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
ГоловнаСвіт

Комісія ООН встановила, що Росія здійснила численні воєнні злочини в Україні

Звіт комісії підготували на основі понад 500 інтерв'ю, а також супутникових знімків, відвідувань місць утримання під вартою і могил.

Комісія ООН встановила, що Росія здійснила численні воєнні злочини в Україні
Фото: EPA

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні встановила, що РФ здійснила в Україні широкий спектр воєнних злочинів, повідомляє The Guardian.

16 березня голова комісії Ерік Мьосе на пресконференції у Женеві представив повний звіт роботи протягом минулого року.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Серед воєнних злочинів РФ - навмисні вбивства, систематичні тортури та депортація дітей.

Російські сили здійснювали "невибіркові та непропорційні" напади на Україну, вдавалися до тортур, вбивали мирних жителів поза полем бою і не вживали заходів для захисту українського населення.

Комісія назвала неодноразові атаки на українську інфраструктуру, внаслідок яких сотні тисяч людей залишилися без тепла та електрики у найхолодніші місяці року, потенційними злочинами проти людяності.

У звіті також описали "систематичне та широко поширене" застосування тортур у багатьох регіонах, які перебувають під російською окупацією, і навели докладну інформацію про методи тортур, які використовують окупанти в катівнях. Йдеться про катування струмом за допомогою військового телефону або ж підвішування до стелі в "позі папуги".

Звіт підготували на основі понад 500 інтерв'ю, супутникових знімків, відвідувань місць утримання під вартою, а також могил.

Автори звіту вказали на "невелику кількість" порушень з боку українських військових. Однак більша частина доповіді була присвячена звинуваченням у бік Росії. 

Нагадаємо, ще дві країни приєдналися до коаліції зі створення Спеціального трибуналу над РФ за злочин агресії проти України. Наразі їхня кількість становить 32 держави.

Тим часом Міжнародний кримінальний суд має відкрити проти Росії дві справи щодо воєнних злочинів. Йдеться про викрадення українських дітей та обстріли інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також