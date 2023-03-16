На території будівлі знаходиться склад з боєприпасами, які здетонували.

У російському місті Ростов-На-Дону спалахнула пожежа в будівлі прикордонної служби ФСБ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами місцевих мешканців, перед пожежею було чути вибух.

Також повідомляється, що пожежа розпочалася на складі на території прикордонного управління. Загрози переходу на сусідні споруди немає. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

За інформацією ЗМІ, на території будівлі знаходиться склад з боєприпасами, які здетонували.

Нагадаємо, 5 березня в підмосковному місті Видне стався вибух у цеху Московського коксогазового заводу. АТ "Московський коксогазовий завод" ("Москокс") виробляє кокс, бензол і кам'яновугільну смолу. Підприємство входить до ПАТ "Мечел". 28 січня 2023 року підприємство було внесено до санкційного списку України.