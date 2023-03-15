ПВК "Вагнер" отримала замовлення ліквідувати італійського міністра оборони Гвідо Крозетто, повідомляє Tasr із посиланням на Il Foglio.

Розмір винагороди за вбивство Крозетто становить 15 мільйонів євро. За погрозами міністру, як зазначає італійське видання, стоїть колишній президент Росії Дмитро Медведєв. На інформацію про цю винагороду звернули увагу італійські спецслужби.

Як повідомляє Repubblica, вони передали погрози "вагнерівців" міністрові близько десяти днів тому. Наразі про посилення безпеки Крозетто не йдеться. Видання зазначає, що є сумніви у правдивості такої погрози. Слова найманців насправді можна було б вважати однією з багатьох погроз, які циркулюють різними телеграм-каналами у межах пропагандистської кампанії, пов'язаної з російським вторгненням в Україну.

Як відомо, цього тижня міністр оборони Італії звинуватив групу Вагнера у сприянні нелегальній міграції з Африки до Італії. За словами Крозетто, це помста Італії за підтримку України у війні з РФ.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у відповідь заявив, що він не займається мігрантами, бо "має багато своїх проблем", і назвав Крозетто дурнем.

Нагадаємо, днями під час трьох окремих операцій на півдні Італії врятували понад 1300 мігрантів.

У державі хочуть посилити кримінальну відповідальність для контрабандистів, які переправляють мігрантів. У випадках смерті та серйозних травм людей їм загрожуватиме до 30 років.