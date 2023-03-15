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США дистанційно видалили секретне програмне забезпечення з безпілотника, котрий впав у Чорне море

Росія спробує зібрати американський безпілотник.

США дистанційно видалили секретне програмне забезпечення з безпілотника, котрий впав у Чорне море
Фото: EPA

Американські військові вжили заходів, щоб секретне програмне забезпечення з безпілотника, котрий впав у Чорне море, не потрапило до рук росіян. 

Про це повідомляє CNN.

“За словами двох американських чиновників, Сполучені Штати дистанційно стерли конфіденційне програмне забезпечення на безпілотнику MQ-9 Reaper перед тим, як він впав у Чорне море, щоб перешкодити Росії збирати секретну інформацію”, - йдеться у повідомленні.

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Раніше координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що цей дрон - власність США, і вони не хочуть, щоб хтось, окрім їх, заволодів безпілотником. Проблема для США полягає в тому, що у США немає жодного корабля ВМС у Чорному морі.

Водночас, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Росія спробує забрати уламки безпілотника.

Нагадаємо, російський літак-винищувач 14 березня зіткнувся з американським безпілотником-розвідником над Чорним морем. Це змусило США збити безпілотник, заявили американські військові.

За інформацією CNN, російський літак пошкодив гвинт американського безпілотника MQ-9 Reaper. ВПС США виступили із заявою з приводу інциденту. В заяві вони звинуватили російський літак у "безрозсудних, екологічно небезпечних та непрофесійних діях".

Водночас у російському Міноборони заявили, що їхні винищувачі не вступали "в контакт" з американським безпілотником і не застосовували щодо нього бортове озброєння. 

Російські та американські літаки перебували над Чорним морем під час війни в Україні, але це перше відоме зіткнення.

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