Рух “Чесно” повідомляє, що народний депутат та фігурант Реєстру держзрадників Олександр Дубінський, який пройшов у парламент від "Слуги народу", активно відбілює свою репутацію.

“Починаючи з 11 жовтня 2022 року на підконтрольному олігарху Ігорю Коломойському телеканалу 1+1 вийшло 11 репортажів Телевізійної служби новин, присвячених благодійній допомозі підсанкційного у США політика”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі ці матеріали мають ознаки тенденційності та невідповідності інформаційного приводу рівню всеукраїнського телеканалу. Зокрема журналісти навіть у заголовках використовують такі формулювання як "затишна оселя замість руїн", "герої будівельного фронту", "сніг та мороз не перешкода" тощо.

Фото: Рух "Чесно"

В усіх матеріалах фігурує "волонтерська організація "Медіаоборона" забудовника Володимира Хоменка та нардепа Олександра Дубінського".

Фото: Рух "Чесно"

“Водночас сам Дубінський, який систематично поширював російську пропаганду про зовнішнє управління Україною, біолабораторії, називав гасло "Слава Україні" нацистським, продовжує свою підривну діяльність проти України”, - повідомляє рух “Чесно”.

Так, як зазначається, 14 березня 2023 року на власних ресурсах нардеп викладав відео на підтримку Російської православної церкви в Україні та її присутності у Києво-Печерській лаврі. Не цураючись озвучувати головний мотив Паші-мерседеса і Ко: це намолене хлібне місце, яке приносить чималий дохід.

Як відомо, у 2021 році США запровадило санкції проти нардепів Олександра Дубінського і Андрія Деркача. Їх звинуватили у втручанні у президентські вибори Сполучених Штатів 2020 року, зазначивши, що він є "частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу".

До обрання народним депутатом у 2019 році ("Слуга Народу", 94 округ, Київщина) Дубінський багато років працював на телеканалах Коломойського в якості ведучого та креативного продюсера.

У 2019 році нардеп став фігурантом розслідування журналістів Bihus.info: Дубінський і його родина протягом останніх кількох років набули у власність загалом 24 квартир, 17 автівок, два будинки і 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 млн доларів.

За даними "Детектор Медіа", Дубінський неодноразово поширював недостовірну та маніпулятивну інформацію.