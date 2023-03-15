Москва проти Олександрії: сучасне протистояння та перспективи конфлікту
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
ГоловнаПолітика

Телеканал 1+1 взявся відбілювати підсанкційного нардепа Дубінського, - рух “Чесно”

З минулої осені на каналі Коломойського вийшло 11 репортажів ТСН, присвячених благодійній допомозі Дубінського.

Телеканал 1+1 взявся відбілювати підсанкційного нардепа Дубінського, - рух “Чесно”
Фото: Lb.ua

Рух “Чесно” повідомляє, що народний депутат та фігурант Реєстру держзрадників Олександр Дубінський, який пройшов у парламент від "Слуги народу", активно відбілює свою репутацію.

“Починаючи з 11 жовтня 2022 року на підконтрольному олігарху Ігорю Коломойському телеканалу 1+1 вийшло 11 репортажів Телевізійної служби новин, присвячених благодійній допомозі підсанкційного у США політика”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що всі ці матеріали мають ознаки тенденційності та невідповідності інформаційного приводу рівню всеукраїнського телеканалу. Зокрема журналісти навіть у заголовках використовують такі формулювання як "затишна оселя замість руїн", "герої будівельного фронту", "сніг та мороз не перешкода" тощо. 

Фото: Рух "Чесно"

В усіх матеріалах фігурує "волонтерська організація "Медіаоборона" забудовника Володимира Хоменка та нардепа Олександра Дубінського". 

Фото: Рух "Чесно"

“Водночас сам Дубінський, який систематично поширював російську пропаганду про зовнішнє управління Україною, біолабораторії, називав гасло "Слава Україні" нацистським, продовжує свою підривну діяльність проти України”, - повідомляє рух “Чесно”. 

Так, як зазначається, 14 березня 2023 року на власних ресурсах нардеп викладав відео на підтримку Російської православної церкви в Україні та її присутності у Києво-Печерській лаврі. Не цураючись озвучувати головний мотив Паші-мерседеса і Ко: це намолене хлібне місце, яке приносить чималий дохід.  

Як відомо, у 2021 році США запровадило санкції проти нардепів Олександра Дубінського і Андрія Деркача. Їх звинуватили у втручанні у президентські вибори Сполучених Штатів 2020 року, зазначивши, що він є "частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу". 

До обрання народним депутатом у 2019 році ("Слуга Народу", 94 округ, Київщина) Дубінський багато років працював на телеканалах Коломойського в якості ведучого та креативного продюсера.  

У 2019 році нардеп став фігурантом розслідування журналістів Bihus.info: Дубінський і його родина протягом останніх кількох років набули у власність загалом 24 квартир, 17 автівок, два будинки і 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 млн доларів. 

За даними "Детектор Медіа", Дубінський неодноразово поширював недостовірну та маніпулятивну інформацію. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також