Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что будет декларировать свое имущество весной 2020 года.

Журналисты программы "Наші гроші" от проекта BIHUS info решили помочь нардепу, который боролся с коррупцией в украинском политикуме, и "собрали в кучу все его квартиры, машины, поместья и даже недвижимость и люксовый автопарк мамы".

Хотя сам Дубинский ранее заявлял, что ездит на авто 2006 года выпуска, на самом деле, чаще всего он появляется на Land Cruiser 2013 года стоимостью около 50 тысяч долларов, который записан на мать политика.

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Кроме того, за последние 5 лет Дубинский приобрел 10 новых автомобилей, семь из которых - марки Mercedes. Также в автопарке политика есть Porsche и Honda. Ездит он с водителем и двумя охранниками.

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У матери нардепа за последние 5 лет появилось семь элитных авто, в том числе Maserati. Количество и класс автомобилей Дубинский объяснил тем, что "Мама любит скорость".

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Также у нардепа оказалось огромное количество недвижимости. С 2014 года ему принадлежат две квартиры в доме на Подоле возле 5-звездочного отеля Fairmont. В 2016 году их оценочная стоимость составляла 0,5 млн долларов США.

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Также нардепу принадлежат 6 земельных участков в селе Хотив Киевской области, дом в Соломенском районе столицы, квартира в ЖК "Французкий квартал" на Печерске и квартира на Теремках в Киеве. Еще семью квартирами владеет жена Дубинского Леся Цыбко.

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19 объектов недвижимости (квартиры и гаражи по всему Киеву) принадлежат матери Дубинского Алле Березовской.

Фото: скрин видео

Ранее Дубинский прошел проверку на полиграфе в связи со скандалом с якобы проплаченным голосованием против антикоррупционного законопроекта.