Зеленский назначил нового главу Кировоградской области

Балонь больше двух лет работал заместителем главы Херсонской ОГА.

Президент Владимир Зеленский 8 ноября подписал указ №836/2019 о назначении нового председателя Кировоградской областной государственной администрации.

Эту должность занял Андрей Балонь, который с 2003 до 2015 года работал в органах внутренних дел, пройдя путь от простого следователя до начальника Управления МВД в Полтавской области.

С мая 2017 года по август 2019 года Балонь работал заместителем главы Херсонской областной администрации.

Напомним, что предыдущий кировоградский губернатор Сергей Кузьменко был уволен в июне 2019 года. С тех пор администрацией руководили два временных председателя.