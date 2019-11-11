Возможность прохода
Возможность прохода
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
ГлавнаяПолитика

Зеленский назначил нового главу Кировоградской области

Балонь больше двух лет работал заместителем главы Херсонской ОГА.

Зеленский назначил нового главу Кировоградской области
Фото: khoda.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 8 ноября подписал указ №836/2019 о назначении нового председателя Кировоградской областной государственной администрации.

Эту должность занял Андрей Балонь, который с 2003 до 2015 года работал в органах внутренних дел, пройдя путь от простого следователя до начальника Управления МВД в Полтавской области.

С мая 2017 года по август 2019 года Балонь работал заместителем главы Херсонской областной администрации.

Напомним, что предыдущий кировоградский губернатор Сергей Кузьменко был уволен в июне 2019 года. С тех пор администрацией руководили два временных председателя.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также