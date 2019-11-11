Про честь та сторожу символів

Останні кілька місяців були повідомлення про зняття українських прапорів у Станиці Луганській, інших містах та навіть з військової техніки.

Фото: Макс Левин

Якби старомодно це не виглядало, але війна йде саме за символи. Символи - це знаки певних цінностей. Цінності для багатьох людей складають основу їх ідентичності. Власне, віра у різні цінності робить біологічно ідентичних гомо сапієнсів - різними.

Один знак може нести величезний пласт інформації, коли ми бачимо знак Mercedes, Toyota чи Tesla ми розуміємо про що це. Це "щось" є результатом життя і праці тисяч людей.

Людина, яка приймає певні цінності, які визначатимуть її цілі і вчинки, також приймає символи цих цінностей. Хрест для християн це ж символ, який концентрує тисячі і тисячі інструкцій життя.

Людина, представляючи себе, не каже, що вона 80-ти кілограмова водно-білкова емульсія з когнітивними здібностями. Взагалі, відповідь на питання "хто ти" є відповіддю "про цінності": мама, лікар, правоохоронець, священник, інженер, військовий, журналіст, українець.

Носій певних цінностей може їх проявляти через інші символи, наприклад, одяг: військовий, суддя, лікар, монах.

Здатність бути вірним своїм цінностям - є честю. Коли людина чесна в сповідуванні своїх цінностей це проявляється у всіх її вчинках, тоді така людина має честь. Честь офіцера, лікаря, священника.

Але коли декларуються одні цінності, а сповідуються інші - це відсутність честі (сором, ганьба).

Той, хто має честь, з повагою носить символи тих цінностей, які сповідує. Шеврон з українським прапором - це символ такої цінності як "свобода". Власне, наш прапор є символом двох важливих цінностей: "хліб" - результат власної праці та "небо" - символ свободи. Їх розміщення - ще один символ того, що "Свобода вище Хліба". Це незрозумілі цінності для росіян. Їм чужа "воля" робити свою справу в "щирій праці", вони ніколи не "положать тіло за свободу".

Тому ми чужі, тому й воюємо кожен з вірою в свої цінності.

Наше "слава" дуже близьке до поняття "честь".

Ми дуже мало приділяємо уваги такій моральній категорії як "честь", хоча юридично вона не менш значуща як життя і здоров'я.

Багато, хто згадує про життя і здоров'я людини як найвищу соціальну цінність. Хоча в ст. 3 Конституції на рівні з іншим згадана Честь: "людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю".

Інша стаття, яка зобов'язує дотримуватися законів і забороняє посягати на права людини також забороняє посягати на честь: "кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей" (ст.68).

Нація - концентрує свої цінності в своїх символах. Нерозуміння свого прапору, гімну, чи гербу є нерозумінням цінностей, нерозуміння цінностей - є дезорієнтацію, а дезорієнтований - це 60-80-100 кілограмова водно-білкова емульсія.

Шанування символів є обов'язком кожного громадянина України (ст. 65 Конституції). Шанувати символи - означає також сповідувати цінності, які закладені в ці символи.

Посягання на символи - це посягання на честь тих, хто сповідує цінності, зашифровані в ці символи.

Честь військового - це також бути добрим сторожем наших спільних символів. Не давайте знімати наші символи з нашої землі.