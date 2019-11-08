Українсько-італійський діалог

Україна та Італія зацікавлені у поглибленні співпраці на рівні парламентів. Це стало зрозумілим ще 2017 року, коли ми підписали Меморандуму про взаєморозуміння між Верховною Радою та Палатою Депутатів Республіки Італія. Такий Меморандум Італія має лише з 14 парламентами світу, і його підписання свідчить про високу оцінку Палатою Депутатів міжпарламентських зв’язків з Верховною Радою України, а також про те, що Україна для Італії є стратегічним партнером.

І хоча міжпарламентську групу дружби Україна-Італія у цьому скликанні Верховної Ради ми сформували лише минулої п’ятниці, цього тижня члени нашої групи вже провели зустріч з куратором аналогічної групи в парламенті Італії, членом партії «Форца Італіа» Уго Каппеллаччі. Саме він займатиметься створенням вже формальної групи з італійських парламентарів. Справа в тому, що хоч раніше й існувала група дружби Італія-Україна в парламенті Італії, однак вона носила більш неформальний характер, а зараз співпраця буде відбуватись на новому рівні у відповідності до підписаного Меморандуму. Уго Каппеллаччі запевнив, що організаційне засідання групи за участю Надзвичайного та Повноважного Посла України в Італії Євгена Перелигіна, де визначаться з напрямками роботи та відповідальними за них особами, пройде вже найближчим часом.

Нам теж треба буде обрати 5 відповідальних осіб, які куруватимуть роботу за визначеними напрямками та відповідатимуть за взаємодію з нашими італійськими партнерами з цих питань. З остаточним переліком напрямків ще визначатимемось на засіданні нашої групи дружби, та пріоритетними бачу такі:

1. Політичний. Важливо продовжувати співпрацю по встановленню сталого політичного діалогу аби посилити взаємодії з італійськими парламентськими інституціями, особливо враховуючи прихід до влади в Італії проросійських партій «Рух 5 зірок», «Вперед, Італія» та «Ліга Півночі».

2. Торговельно-економічний. За даними митної статистики України, за результатами торгівлі у 2018 році Італія залишається шостим торговельним партнером України серед країн світу за обсягом торгівлі товарами. За обсягом товарообігу України з країнами Європи, Італія посідає третє місце, поступаючись Німеччині та Польщі. Обсяг українського експорту в Італію перевищує сукупний експорт до США, Великої Британії, Франції, Японії, ПАР та Канади. Враховуючи це, у економічній сфері пріоритетними напрямками співпраці є сприяння розвитку торгових відносин між Італією та Україною, обмін інституційним досвідом в даній сфері.

3. Співробітництво в сфері енергетики. Однією з галузей, яка заслуговує особливої уваги в контексті співпраці між двома країнами, є енергетика. Насамперед йдеться про досвід Італії в заощадженні енергії завдяки використанню відновлювальних джерел енергії, особливо сонячної енергії.

4. Гуманітарне співробітництво. В гуманітарній сфері пріоритетними напрямками є поглиблення зв’язків між італійськими і українськими закладами культури, освіти і науки, розробка та реалізація спільних мистецьких проектів (оперних і театральних вистав, концертів, художніх виставок, кінофорумів, видання літературних творів тощо).

5. Туризм. Необхідна подальша співпраця з італійською стороною у напрямку надання консультативної допомоги в галузі просування можливостей українського туризму на світовому ринку.

Плани досить амбітні, однак і можливості для цього є. Зараз наша група одна з найбільших в парламенті серед аналогічних - 82 депутати. Це означає, що тут є представники всіх парламентських комітетів, а отже саме наша група може стати гарним майданчиком для розбудови міждержавного діалогу. Доречі, співпрацю, на думку Уго Каппеллаччі, починати краще зі встановлення нематеріальних зв'язків між нашими народами та укріплення духовної дружби, як він зазначив під час нашої зустрічі, а вже потім переходити до більш прагматичних питань. Тому навесні наступного року в італійських колег вже є плани провести низку заходів щодо промоції Італії в Україні.

З нашого ж боку вже на завершальному етапі реалізація проекту зі встановлення в історичному середмісті Флоренці пам‘ятника Тарасу Шевченку. Всі організаційні моменти погоджено з місцевою владою, як і макет майбутнього монументу з бронзи авторства відомого скульптора Олега Пінчука. Це буде крок у відповідь на встановлення 2015 року у Києві на Володимирській гірці пам’ятника Данте Аліг’єрі. Тоді це була дуже важлива подія в рамках міжурядового проекту.

Фундамент для подальшого діалогу маємо, тепер треба не втратити шанс його поглибити та вийти на той самий прагматичний рівень, в якому зацікавлені обидві сторони.