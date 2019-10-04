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Украинцам будет труднее получить убежище в Италии

Украина попала в список "безопасных стран".

Украинцам будет труднее получить убежище в Италии
Луиджи Ди Майо
Фото: EPA/UPG

Италия составила список "безопасных стран", мигрантам из которых будет трудно получить право на убежище. Среди этих стран, в том числе и Украины, передает DW.

В список вошли также Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис.

По словам министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, мигранты из этих стран составляют треть из тех, кто просит об убежище в Италии.

Теперь мигрантов из этих стран будут считать такими, которые не имеют права на защиту, и депортируют, если они не смогут предоставить доказательства того, что их жизнь действительно находятся под угрозой, заявил министр юстиции Италии Альфредо Бонафеде.

Отмечается, что принятые изменения ускорят рассмотрение заявлений об убежище, поданных соискателями из этих стран, от двух лет до четырех месяцев.

Ранее Страны G20 договорились не предоставлять политические убежища коррупционерам.

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