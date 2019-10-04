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​НАПК решило опубликовать декларации военных прокуроров

Все декларации военных прокуроров станут доступны для просмотра в течение следующей недели.

​НАПК решило опубликовать декларации военных прокуроров
Фото: LB.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции откроет доступ к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Уполномоченные лица НАПК уже начали работы по открытию данных. Ожидается, что все декларации военных прокуроров станут доступны для просмотра в Реестре в течение следующей недели.

"Согласно разъяснению заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Виктора Чумака, НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности - с марта 2017 по 4 октября 2019 - и не будет закрывать их в дальнейшем", - отмечается в сообщении.

Напомним, декларации военных прокуроров были засекречены с весны 2017 года. В НАПК пояснили, что такое решение принято из соображений безопасности.

16 сентября 2019 года ГПУ заявила, что рассекретит декларации военных прокуроров.

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