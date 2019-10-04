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"ЕС" предлагает уволить Третьякову с должности главы комитета за идею сократить льготы ветеранам

В партии напомнили, что ветераны - совесть украинского народа.

"ЕС" предлагает уволить Третьякову с должности главы комитета за идею сократить льготы ветеранам
Фото: Макс Левин

Заявление народного депутата Галины Третьяковой ("Слуга народа") о намерении сократить количество участников УБД и обрезать льготы ветеранам войны, если они не были ранеными - это политический цинизм. Такое время говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

"Сегодня в Украине почти 370 тысяч участников боевых действий, которые прошли украинско-российскую войну. Это совесть украинского народа. Они воевали не за льготы, а за Украину. Их льготы - это наша благодарность за спасенную независимость Отечества. Не позволим делить ветеранов и уменьшать их социальную поддержку. Льготы в оплате жилищно-коммунальных услуг, и в бесплатном лечении, и в отдыхе должны быть сохраненными", - считают в "ЕС".

В партии призвал отправить Галину Третьякову в отставку с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и осудить ее заявления.

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