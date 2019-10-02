В "Евросолидарности" связывают атаку ГПУ на Порошенко с его критикой "формулы Штайнмайера"

В партии "Европейская солидарность" считают, что в Офисе президента Владимира Зеленского обсуждался вопрос уголовного преследования пятого президента Украины Петра Порошенко с раздачей соответствующих поручений правоохранительным органам.

Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.

"В "Евросолидарности" владеют информацией о том, что параллельно с совещаниями по подготовке к подписанию под давлением России "формулы Штайнмайера" в Офисе президента прошел и ряд других совещаний. В том числе, как минимум одно из них - с участием Владимира Зеленского, на котором обсуждался вопрос уголовного преследования пятого президента Украины Петра Порошенко и давались соответствующие поручения "своему" генеральному прокурору, руководителю ОГПУ Рябошапке, ГБР Трубы-Портнова и другим силовым структурам", - говорится в заявлении.

В политсиле считают, что утечка информации из Генпрокуратуры о подготовке подозрения Порошенко произошла именно в день громкого политического скандала, "связанного с подписанием капитулянтской формулы, свидетельствует как об эмоциональной нестабильности людей, причастных к этому подписанию, так и об их желании немедленно отомстить той политической силе, которая обоснованно критикует власть за непродуманное подписание этой формулы, за очевидный развал международной коалиции в поддержку Украины, за непрофессионализм и дилетантство в дипломатии".

В партии убеждены в наличии причинно-следственная связи между подписанием "формулы Штайнмайера" и "атакой" ГПУ на Порошенко и "Евросолидарность".

Напомним, ранее стало известно, что ГПУ готовит Порошенко подозрение по статье о злоупотреблении властью.