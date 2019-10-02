Рада упростила условия лицензирования хоздеятельности

Верховная Рада упростила условия лицензирования хозяйственной деятельности.
Об этом сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.
"2 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект по совершенствованию лицензирования хозяйственной деятельности в Украине. Цель законопроекта - упростить процедуры лицензирования для дерегуляции экономической деятельности", - говорится в сообщении.
Данный законопроект вводит новую санкцию за нарушение условий лицензирования - приостановление действия лицензии в полном объеме или частично. Такой вид санкции определяется как более эффективный, чем полное аннулирование лицензии, поскольку дает лицензиату возможность исправить выявленные нарушения лицензионных условий и после этого быстро восстановить действующую лицензию для своей деятельности.
В то же время, законопроект устанавливает порядок возобновления действия лицензии, которая была остановлена органом лицензирования, а также порядок обжалования лицензиатом решения органа лицензирования о приостановлении действия лицензии.
Предполагается также, что при повторном представлении заявления о получении лицензии к заявлению необходимо будет добавлять только те документы, которые стали основанием для решения об отказе в его рассмотрении, при условии, что предварительно представлены документы, находящиеся в лицензионном деле, на момент подачи повторного заявления сохранили свою актуальность.
Кроме того, законопроект определяет, что аннулирование лицензии может быть осуществлено только в случае серьезных нарушений или их повторения.
Также вводятся новые условия для аннулирования лицензии - в случае признания недееспособным, ограниченно дееспособным, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим лицензиата; наличии акта о неустранении лицензиатом в течение срока приостановления действия лицензии нарушений, послуживших основанием для ее остановки.
В то же время, будет исключены основания для аннулирования лицензии в случае неуплаты лицензиатом за выдачу лицензии.
Более того, документ предлагает унифицировать размер штрафов за нарушение законодательства в сфере лицензирования, а также совершенствует процедуры обжалования действий органов лицензирования в Экспертно-апелляционном совете.
Среди обязательных условий для предоставления лицензии хозяйственной деятельности законопроектом определена обязательность безбарьерного доступа для маломобильных групп населения.
Напомним, ранее Рада отменила лицензирование телекомуслуг.