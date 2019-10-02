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Депутаты узаконили членов Нацсовета по телевидению, у которых завершился срок полномочий

Три чиновника работают сверх положенного пятилетнего срока.

Депутаты узаконили членов Нацсовета по телевидению, у которых завершился срок полномочий
Фото: nrada.gov.ua

Верховная Рада разрешила членам Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания выполнять свои обязанности после истечения срока их полномочий до момента назначения новых членов.

За принятие соответствующего законопроекта №2066 в целом проголосовали 292 депутата.

Согласно норме законопроекта, после истечения пятилетнего срока полномочий членам Нацсовета разрешается выполнять свои обязанности до момента назначения новых членов.

Также документом закрепляется обязательность одновременного назначения членов Нацсовета на все вакантные должности.

Напомним, что в июле 2019 года закончился срок полномочий у четырех членов Нацсовета, но уволен был только один - Юрий Артеменко.

Ольга Герасимьюк, Олег Черныш и Александр Ильяшенко продолжают работать, несмотря на то что были назначены более пяти лет назад.

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Источник: "Українські новини"
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