Бенефис кремлёвского «Квартала»

Вероятная сдача национальных интересов страны непрофессиональной командой Зеленского, о которой долго говорили критически относящиеся к действиям новой власти политики и эксперты, свершилась. Принимая под речитатив ЗЕмассовки «лишь-бы-поскорее-закончить-войну!» московские условия легализации сепаратистов в проросссийских анклавах «лнр-днр», выписанные в кремлёвском формате «формулы Штайнмайера», Зеленский точно по Черчиллю получил в одном пакете и войну, и позор.

Фото: Офис президента

Период иллюзорной неопределённости в тактике нового президента, которая приносила ему всё новые дивиденды внутри страны, затянулся. Зеленский и его окружение, продолжая выигрышную предвыборную комбинацию «Нуль конкретики=заоблачный рейтинг» упустили момент, когда нужно было засучить рукава и взяться за разгребание многочисленных завалов, полученных новой властью в наследство.

Но большое реалити-шоу «Мистер Надежда вдруг «позеленевшей» Украины» увлекло продюсера Зеленского совершенно в сторону от этой и не знакомой ему, и неблагодарной в плане получения «рейтинговых сборов» работы. Да дело даже куда серьёзнее: до сих пор новый президент ещё ничем не доказал, что «шапка по Сеньке». Вопрос о том, адекватны ли он сам и люди, которых он привёл во власть, масштабным вызовам, стоящим перед Украиной, остаётся открытым. А после провала с принятием российского варианта «формулы Штайнмайера» открытость этого вопроса подскочила до отметки «Alarm!!!»

Что, собственно, произошло на переговорах с РФ по Донбассу? Если коротко, то масштабно мыслящий и так же играющий спецслужбист Путин в два хода поставил мат продюсеру Зеленскому. Ход первый: сначала дал оппоненту «заглотнуть крючок», устроив обмен пленными и согласившись провести «потёмкинское» разведение сил на паре участком фронта. А потом на этой волне показного миролюбия добился от Киева согласия на своё ключевое требование – легализацию существующей власти «днр-лнр» с последующим впихиванием этих двух анклавов, которые останутся под контролем Москвы, в состав Украины.

Никаких обязательств вывести российские войска, разоружить незаконные военные формирования «днр-лнр», передать участок границы этих анклавов с РФ под контроль Украины, гарантировать участие в выборах бывших жителей этих территорий, украинских политических партий и СМИ в принятой Украиной формуле нет. Россияне добились вынесения этих вопросов за скобки первого шага их сценария окончания «горячей» фазы войны. С тем, чтобы потом «размыть» эти некогда чёткие и априорные для начала процесса украинские требования…

Пусть не обманывают себя те, кто продолжает говорить исключительно о вероятных угрозах того, что Зеленский и Ко согласились играть по партитуре Москвы. Нет, эти угрозы уже перешли в реальную плоскость. Продолжая оперировать шахматной терминологией, нынешняя власть сама поставила себя в положение цугцванга. Это когда каждый следующий ход ведёт лишь к ухудшению положения на доске для незадачливого игрока.

Общество уже раскололось в отношении к «па Штайнмайера-Кремлёвского» в исполнении Зеленского. То, что в первый же вечер после оформления капитуляции Киева перед Москвой лишь сотни людей вышли на протесты в Киеве, Львове и Харькове – это только первая проба пера. Далі буде. И в Кремле с огромным удовольствием будут смотреть (и уже смотрят) на то, как широко расходятся по Украине круги от брошенного ими камня.

В реальной плоскости проблемы проявились и в том, что не наши, а российские СМИ со ссылкой на их государственные информагентства сообщили как о некоей тайне о том, что Украина приняла российский вариант «плана Штайнмайера». Последовавшие два часа спустя общие заверения Зеленского на экстренно созванном брифинге о том, что в принятых условиях ничего опасного для страны нет, успокоили лишь его самых преданных сторонников.

Если же Киев теперь попробует «отыграть назад» и отказаться от имплементации российского плана легализации власти в «днр-лнр» - получит обвинения Кремля и на дипломатическом фронте, и в СМИ о ненадёжности и недоговороспобности Зеленского. Которые тут же поддержат Макрон и Меркель, настаивающие на скорейшей завершении «горячей» фазы конфликта на Донбассе. И увидевшие перспективу реализации их надежд в готовности нового украинского президента (в отличии от упорно сопротивлявшегося Порошенко) принять российское прочтение «формулы Штаймайера».

А главная опасность заключается в том, что Зеленский и те, кто пришёл с ним, совершенно не собираются переосмысливать сделанное, формулировать комплексную программу завершения конфликта на украинских условиях, с соблюдением наших национальных интересов. Не собираются категорически требовать длительного рериода (хотя бы одного года) для того, чтобы безопасностные требования были выполнены и выборы в анклавах прошли действительно свободно, по украинским законам, с широким присутствием Украины в жизни этих территорий, с участием в них украинских граждан-бывших жителей двух анклавов. А ровно наоборот: спешат как можно скорее провести там выборы. С исключительно формальным присутствием Украины и украинских законов. Другими словами, спешат в качестве подсобных рабочих помочь Кремлю легализовать подконтрольную Москве местную власть.

В сухом остатке имеем следующее. Внешняя поддержка Украины испаряется прямо на глазах как чеширский кот. «Посредники-арбитры» Франция и Германия жаждут лишь одного - поскорее закрепить любые (а есть в наличии есть только российские) условия прекращения огня. Главная поддержка и опора в отражении российской агрессии – США – тоже уже не так мощно выступают за нас. Трамп то шантажирует Киев остановкой вооружённой помощи, то говорит Зеленскому, что тот может встретиться с Путиным и «решить ВАШИ проблемы».

А внутри Украины её граждане так же прямо на глазах теряют единственного субъекта, который должен был быть заинтересован в отстаивании до конца украинских национальных интересов в конфликте на Донбассе - свою власть. Потому что, как наглядно доказывает история с «формулой Шнайнмайера», эта власть национальные интересы страны не может ни сформулировать, ни отстоять.