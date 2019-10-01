В Берлине согласование "формулы Штайнмайера" сочли прогрессом

"Это открывает дверь в "нормандский формат" и других этапов имплементации Минских договоренностей".

В Берлине увидели прогресс на пути к миру в связи с согласованием "формулы Штайнмайера" в Минске.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, комментируя согласие Трехсторонней контактной группы по тексту "формулы", сообщает Укринформ.

"Мне приятно, что конструктивная атмосфера в Трехсторонний контактной группе в Минске сегодня привела к ожидаемому прогрессу. Это открывает дверь в N4 (нормандский формат, - ред.) и других этапов имплементации Минских договоренностей", - заявил Маас.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на письмо спецпредставителя от ОБСЕ Мартина Сайдика ответила, что согласовывает текст так называемой "формулы Штайнмайера". Она заключается в варианте урегулирования конфликта на Донбассе путем предоставления сначала временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем - после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на неподконтрольной Украине территории - предоставления постоянного особого статуса этим территориям.