Сайдик надеется на согласование обмена пленными на следующем заседании ТКГ

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что Трехсторонняя контактная группа на очередной встрече 15 октября в Минске согласует обмен пленными на Донбассе.

"Я очень на это надеюсь, все этого очень хотят. Стороны очень усердно работают над этим вопросом", - цитирует Сайдика Интерфакс-Украина.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что украинские власти продолжают переговоры о следующем обмене заключенными с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова на совещании ОБСЕ в Варшаве 23 сентября заявила, что переговоры об освобождении заключенных ведутся в минском и нормандском форматах.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленные украинские моряки, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.

Сегодня в Минске украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе подписала "формулу Штайнмайера".