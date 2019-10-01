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Сайдик надеется на согласование обмена пленными на следующем заседании ТКГ

Очередная встреча в Минске состоится 15 октября.

Сайдик надеется на согласование обмена пленными на следующем заседании ТКГ
Мартин Сайдик
Фото: EPA/UPG

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что Трехсторонняя контактная группа на очередной встрече 15 октября в Минске согласует обмен пленными на Донбассе.

"Я очень на это надеюсь, все этого очень хотят. Стороны очень усердно работают над этим вопросом", - цитирует Сайдика Интерфакс-Украина.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что украинские власти продолжают переговоры о следующем обмене заключенными с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова на совещании ОБСЕ в Варшаве 23 сентября заявила, что переговоры об освобождении заключенных ведутся в минском и нормандском форматах.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленные украинские моряки, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух и другие.

Сегодня в Минске украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе подписала "формулу Штайнмайера".

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