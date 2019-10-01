Макрон призвал реализовать "формулу Штайнмайера"

Президент Франции призвал к дальнейшему выполнению Минских договоренностей с помощью этой "формулы".

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к дальнейшему выполнению Минских договоренностей с помощью реализации "формулы Штайнмайера". Об этом Макрон заявил на сессии ПАСЕ сегодня, 1 октября, передает "Украинская правда".

Макрон заявил, что в последующие несколько недель будет организовано саммит лидеров в нормандском формате. Он выразил надежду, что эта встреча позволит двигаться дальше "относительно договоренностей, которых мы достигли этим летом".

"Летом мы договорились об обмене пленными. Далее мы должны двигаться на базе" формулы Штайнмайера". Речь идет о выполнении Минских договоренностей, о линии разграничения, о Крыме, о Донбассе", - сказал Макрон.

Напомним, текст "формулы Штайнмайера" должны были подписать на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 сентября, но не сделали этого из-за появившихся замечаний.

Кучма на переговорах заявил, что реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "ДНР" и "ЛНР" сторонами Трехсторонней контактной группы и заявил, что они должны подписать "формулу Штайнмайера".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в "формуле Штайнмайера" по Донбассу нет ни слова об амнистии боевиков "ДНР" и "ЛНР".