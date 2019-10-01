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Апелляционный суд сохранил меру пресечения Дмитрию Колесникову в виде личного поручительства

Пребывая на посту главы Агентства госимущества Колесников способствовал отчуждению недвижимости в Днепре.

Апелляционный суд сохранил меру пресечения Дмитрию Колесникову в виде личного поручительства

Сегодня, 1 октября Днепровский апелляционный суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда от 16 сентября 2019 года, которым экс-главе Агентства госимущества Дмитрию Колесникову избрана мера пресечения в виде личного поручительства. Об этом сообщает пресс-центр Днепровского районного суда.

Органы досудебного следствия подозревают экс-чиновника в уголовном правонарушении, по ч.2 ст.364 УК  (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

В материалах досудебного следствия указано, что будучи главой Агентства госимущества Колесников способствовал отчуждению ряда объектов недвижимости в Днепре: производственного и лабораторно-бытового корпуса, находившихся на балансе Трубного института им. Я.Ю. Осады по ул. Писаржевского, 1а площадью почти 7 тыс. кв. м

Он подписал документы, с помощью которых эти помещения были изъяты из перечня имущества этого предприятия, а находившееся там оборудование было списано.

«Ущерб государству от противоправной деятельности бывшего председателя Агентства госимущества оцениваются в размере 16 701 382 грн.», - сказано в сообщении суда.

Напомним, 16 сентября Октябрьский суд Днепра избрал меру пресечения и отпустил на поруки бывших депутатов ВР Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова несмотря на то, что прокуратура просила взять их под арест.

6 сентября Колесникову было сообщено о подозрении.

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