Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
Bloomberg: старшая дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
Bloomberg: старшая дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
Танец на арбузной корке
Танец на арбузной корке
Зеленский принял отставку Данилюка
Зеленский принял отставку Данилюка
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Франц Кафка в исполнении Приватбанка
Франц Кафка в исполнении Приватбанка
В Норвегии заметили российский спецназ, - СМИ
В Норвегии заметили российский спецназ, - СМИ
ГлавнаяПолитика

Совет Европы заявил об улучшении в эффективности и качестве правосудия в Украине

Европейцы положительно оценивают работу нового Верховного Суда.

Совет Европы заявил об улучшении в эффективности и качестве правосудия в Украине
Фото: www.basilica.ro

По мнению экспертов Совета Европы, Верховный Суд, который заработал в Украине в конце 2017 года в результате судебной реформы, показывает хорошую работу с новым процессуальным законодательством, для целей обеспечения единства судебной практики. Об этом сказано в полном тексте отчета Совета Европы, подготовленного по результатам оценки судебной реформы (2014 – 2018 гг.) в Украине. 

Напомним, новый Верховный Суд начал свою работу в декабре 2017 года. Суд работает в составе 192 судей, назначенных по результатам проведения открытого конкурса, который проводился впервые. По мнению Совета Европы, процедура конкурса является очень позитивной для обеспечения объективного отбора кандидатов, и была одобрена внешними наблюдателями за ее прозрачность и тщательность.

Эксперты также отмечают, что результаты судебной реформы показывают “позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, а также уменьшение коррупции“.

Вместе с тем, сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1008, которым, среди прочего, предусматривается перезагрузка нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращения их количества в два раза. В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют какие-либо аргументы в пользу такой “перезагрузки“.

Напомним, представительство ЕС и посольство Канады в Украине негативно оценили законопроект №1008, отметив беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также