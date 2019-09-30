"Слуга народа" проведет съезд в конце октября

Партия "Слуга народа" в конце октября соберется на съезд.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Рады Александр Корниенко.

"В конце октября будет съезд", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина".

Среди запланированных вопросов - смена главы партии.

"Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - рассказал политик.

Кроме того, по словам Корниенко, планируют усовершенствовать устав партии.

Партия "Слуга народа" была зарегистрирована 31 марта 2018 года. В ее руководящий состав, в частности, входили авторы "Студии Квартал-95" Вадим Переверзев и Роман Маров.

Напомним, согласно системе YouControl, ранее "Политическая партия "Слуга народа"" называлась "Политическая партия "Партия Решительных перемен"".

На момент переименования партии в 2017 году ее возглавлял Иван Баканов, который с 2013 года являлся руководителем и юристом ООО "Квартал 95", основателем и руководителем которой являлся Владимир Зеленский.

21 января 2019 года партия "Слуга народа" выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

После инаугурации 20 мая 2019 года Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и о проведении досрочных парламентских выборов, в которых "Слуга Народа" приняла участие. Партия получила по партийному списку получила 43% голосов (124 места) и еще 130 мест в одномандатных округах, итого 254 места из 450 мест в Верховной Раде.

22 мая Руслан Стефанчук в интервью LB.ua заявил, что в основе идеологии партии "Слуга народа" лежит идеология либертарианства.

27 мая 2019 года новым главой президентской партии Слуга народа стал политический советник главы государства Дмитрий Разумков.

Несколько недель позднее Разумков в интервью заявил, что по пути либертарианства партия пойти не может, так как оно направлено на фактически полное устранение государства.