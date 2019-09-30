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Зеленский присвоил Пристайко высший дипломатический ранг

Указ опубликован на сайте президента.

Зеленский присвоил Пристайко высший дипломатический ранг
Вадим Пристайко
Фото: Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении министру иностранных дел Вадиму Пристайко дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

"Присвоить Пристайко Вадиму Владимировичу - министру иностранных дел Украины - дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла", - говорится в указе №723/2019 от 30 сентября, опубликованном на сайте президента.

Согласно данным пресс-службы МИДа, ранее у Пристайко был дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Напомним, в июне Зеленский предложил кандидатуру Пристайко на должность главы МИДа.

Пристайко с 22 мая занимал должность замглавы Администрации президента, а до этого возглавлял миссию Украины при НАТО.

В 2014-2017 годах он работал заместителем и первым заместителем министра иностранных дел Украины, а перед этим был послом Украины в Канаде.

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