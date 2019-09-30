Подозреваемый в убийстве Бузины стал членом общественного совета НАБУ

В совете общественного контроля НАБУ произошли изменения - вместо Анатолия Мазура (ОО "Демократический топор орды") и Владимира Минько (ОО "Ветеранское братство"), которых исключили из СОК за прогулы, в него вошли Иван Ясинский (ОО "Демократический топор орды") и Андрей Медведько (ОО "Союз ветеранов войны с Россией").

Об этом говорится на сайте НАБУ.

Ясинского и Медведько набрали в три-четыре раза больше голосов, чем ближайший соперник. За первого проголосовали 4854 человек, за второго - 3902.

Ясинский - физлицо-предприниматель, занимается консультированием по вопросам информатизации и коммерческой деятельности, член партии "Демсокира".

Медведько в своей автобиографии указал, что возглавляет отдел эксплуатации в ООО "Капитал Спецресурс". Он является одним из двух подозреваемых в убийстве пророссийского журналиста Олеся Бузины.

Совет общественного контроля - важный орган, который обеспечивает гражданский контроль за деятельностью НАБУ. Члены Совета, среди прочего, входят в состав конкурсных комиссий, которые влияют на кадровый отбор в НАБУ. Членов СОК избирают каждый год.

Еще в 2017 году состав СОК был сформирован на основании рекомендаций общественной организации "Центр противодействия коррупции", однако теперь большинство в нем имеют представители партии "Демсокира", основанной несколькими блогерами в конце 2018 года.