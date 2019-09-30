Трамп хочет встретиться с осведомителем его разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с информатором, подавшим на него жалобу после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом Трамп написал несколько постов в своем твиттере.

«Как любой американец я заслуживаю встречи со своим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый «осведомитель», передал идеальный разговор с зарубежным лидером совершенно некорректным и обманным образом», - отметил президент США.

Трамп добавил, что информатор незаконно передал информацию о телефонном разговоре, которая в значительной степени была неверной: «Этот человек шпионил за президентом США? Его ждут большие последствия!», - подчеркнул Трамп.

Кроме того, президент США потребовал допросить главу комитета по разведке Адама Шиффа «на самом высоком уровне», поскольку Трамп подозревает его в мошенничестве и измене.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом. На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

25 сентября власти США опубликовали содержание ранее засекреченного разговора Трампа с Зеленским. Отмечалось, что стенограмма не является дословной, а составлена на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора.

Глава комитета по разведке Адам Шифф заявил, что готов выступить в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США и дать показания.

В свою очередь Трамп заявил, что Шифф исказил его беседу с Зеленским и назвал конгрессмена "больным человеком".