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Польша перечислила ООН более $1 млн на помощь жителям оккупированного Донбасса

На востоке Украины около 5,2 миллиона человек будут вынуждены пережить шестую зиму вооруженного конфликта.

Польша перечислила ООН более $1 млн на помощь жителям оккупированного Донбасса
Выдача гуманитарной помощи в Зайцево.
Фото: EPA/UPG

Польша перечислила Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН средства на помощь нуждающимся на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом представительство Польши при ООН сообщило в Twitter.

Согласно сообщению, всего было передано свыше $1 млн для гуманитарной помощи жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Необходимая помощь будет оказана наиболее нуждающимся, в том числе пожилым людям и людям с инвалидностью.

В заявлении ООН сказано, что на востоке Украины около 5,2 миллиона человек будут вынуждены пережить шестую зиму вооруженного конфликта.

Ранее ООН призвала найти для Донбасса $52 миллиона к началу зимы.

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