Польша перечислила ООН более $1 млн на помощь жителям оккупированного Донбасса

На востоке Украины около 5,2 миллиона человек будут вынуждены пережить шестую зиму вооруженного конфликта.

Польша перечислила Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН средства на помощь нуждающимся на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом представительство Польши при ООН сообщило в Twitter.

Согласно сообщению, всего было передано свыше $1 млн для гуманитарной помощи жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Необходимая помощь будет оказана наиболее нуждающимся, в том числе пожилым людям и людям с инвалидностью.

В заявлении ООН сказано, что на востоке Украины около 5,2 миллиона человек будут вынуждены пережить шестую зиму вооруженного конфликта.

Ранее ООН призвала найти для Донбасса $52 миллиона к началу зимы.