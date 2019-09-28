Польша перечислила ООН более $1 млн на помощь жителям оккупированного Донбасса

Польша перечислила Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН средства на помощь нуждающимся на оккупированных территориях Донбасса.
Об этом представительство Польши при ООН сообщило в Twitter.
Согласно сообщению, всего было передано свыше $1 млн для гуманитарной помощи жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Thank you @UNOCHA and @OCHA_Ukraine for giving us the opportunity to act! 🇵🇱🇺🇳🇺🇦@polskapomoc #CBPFs #Ukraine #PolishAid https://t.co/k9JnqJXnm7— PL in UN Geneva (@PLMissionGeneva) September 27, 2019
Необходимая помощь будет оказана наиболее нуждающимся, в том числе пожилым людям и людям с инвалидностью.
В заявлении ООН сказано, что на востоке Украины около 5,2 миллиона человек будут вынуждены пережить шестую зиму вооруженного конфликта.
Ранее ООН призвала найти для Донбасса $52 миллиона к началу зимы.