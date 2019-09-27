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Украина разрешила Польше проводить поисково-эксгумационные работы

Польская сторона получила перечень процедур, которые должен осуществить Институт национальной памяти.

Украина разрешила Польше проводить поисково-эксгумационные работы
Фото: EPA/UPG

Украина предоставила Польше разрешение на проведение поисково-эксгумационных работ на своей территории.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара и посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого.

Согласно условиям, выдвинутым украинской стороной, эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Официальное прошение о восстановлении эксгумации Польша подала на прошлой неделе. На этой неделе, как пояснил Боднар польским журналистам, Украина дала Польше положительный ответ.

"Сейчас получено согласие на проведение таких работ, это означает, что польская сторона должна выбрать исполнителя. Исполнитель, украинский исполнитель должен получить все разрешения, выбрать место, где будут начинаться эти поисково-эксгумационные работы, и потом начинать работу совместно с польскими экспертами", - поянил Боднар.

Как отметил Цихоцкий, разрешительный документ "содержит перечень процедурных действий, которые должен осуществить польский Институт национальной памяти с целью восстановления эксгумации".

"Этот перечень мы передали Институту нацпамяти", - добавил он.

Напомним, в 2017 году Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе демонтажем украинского памятника в с.Грушовичи под Пшемыслем.

В декабре 2017 года президент Петр Порошенко проводил переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой по этому поводу. На ней была достигнута договоренность о необходимости снять мораторий на эксгумацию поляков, но этого так и не было сделано.

В конце августа 2019 года президент Владимир Зеленский после переговоров с Дудой сказал, что Украина готова снять мораторий и предложил построить на границе с Польшей мемориал примирения. Также он заявил, что Польша должна привести в порядок украинские памятники.

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