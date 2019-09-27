Киев намерен начать подключение отопления объектов соцсферы с 30 сентября

Подача тепла в жилые дома будет начинаться в установленном порядке.

Киевская городская государственная администрация намерена начать подключение системы отопления объектов социальной сферы с 30 сентября.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"Киев готов к началу отопительного сезона. Планируется, что уже с понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницах, школах, детских садах и других объектах социальной сферы. Подача тепловой энергии в жилые дома в Киеве будет начинаться в установленном порядке с учетом температуры воздуха, которая должна опуститься до отметки +8 градусов по Цельсию и ниже, и держаться на таком уровне в течение не менее трех дней", -сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко.

В КГГА также отметили, что глобальных проблем, которые могут помешать устойчивому вхождению в отопительный сезон, в Киеве нет.

Напомним, ранее заместитель главы КГГА Петр Пантелеев сообщил, что столица готова к отопительному сезону на 97%.