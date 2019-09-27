В субботу в Киеве обещают небольшой дождь, +14…+16

Дождь ожидается во второй половине дня.

28 сентября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, во второй половине дня ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью местами, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+13 градусов, днем +16…+23 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов. В Моршине небольшой дождь, ночью местами, температура ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов. В Трускавце небольшой дождь, ночью местами, температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +13…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +14…+21 градус.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +13…+20 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+13 градусов, днем +15…+23 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+21 градус.

27 сентября по состоянию на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14...+20 градусов; в Днепре возле Киева +14 градусов.