В Киеве мужчина пытался обокрасть Владимирский собор

Вчера вечером, 26 сентября в Киеве полицейские задержали мужчину, который пытался совершить кражу из Владимирского собора. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

«Вечером в Шевченковский управления полиции поступила информация, что неизвестный пытался забраться в помещение религиозного учреждения на бульваре Тараса Шевченко. Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, задокументировала правонарушения и изъяла записи с камер видеонаблюдения», - сказано в сообщении.

Охранник собора рассказал, что ночью он услышал подозрительный шум и сразу включил свет. Он увидел незнакомца, который разбил окно и пытался проникнуть в помещение. После этого злоумышленник скрылся.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина, неоднократно ранее судимый за крыжи и хранение наркотиков.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) УК Украины. Мужчине сообщено о подозрении, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, вчера также в поселке Рокитное в Киевской области мужчина ограбил церковь, после чего похитил чужой мопед и скрылся. На данный момент подозреваемый находится под стражей.