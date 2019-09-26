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В Киеве объявили повышенный уровень аварийности из-за дождя

С началом дождя в Киеве на службу 102 поступило более 200 сообщений о ДТП.

В Киеве объявили повышенный уровень аварийности из-за дождя
Фото: Кузьма Джунь

Полиция объявила повышенный уровень аварийности в столице из-за дождей. Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Facebook.

"С началом дождя в Киеве на службу 102 поступило более 200 сообщений о ДТП, подавляющее большинство из них это незначительные столкновения двух автомобилей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции напомнили водителям, что в случаях мелких ДТП они имеют право на оформление аварии без вызова полиции с помощью составления европротокола.

Пешеходов полиция призвала быть особенно осторожными и внимательными при переходе дороги и делать это только в разрешенном для этого месте.

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