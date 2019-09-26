Сегодня утром, 26 сентября, в центре Киева на улице Золотоворотской со стороны улицы Рейтарской провалился участок асфальта на проезжей части. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает "Информатор".

Фото: informator

Фото: informator

Фото: informator

Участок дороги перекрывали, чтобы бригада "Киевавтодора" устранила провал. Сообщалось, что движение должны были открыть в 15:00.

Напомним, в августе из-за повреждения трубопровода на ул. Лютеранской, возле Офиса президента также был провал в асфальте. Диаметр поврежденной трубы - 400 мм. Трубопровод был введен в эксплуатацию в 1964 году.