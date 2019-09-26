В Киеве на Набережном шоссе сгорело одноэтажное недействующее здание.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"26 сентября в 4:54 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на Набережном шоссе, 4. На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Как выяснилось, возгорание произошло в одноэтажном недействующей здания. В связи с тем, что здание было под напряжением, спасатели ждали, пока работники Киевэнерго отключат объект от электроэнергии и предоставят пожарным разрешение на тушение пожара, а уже после этого приступили к тушению", - говорится в сообщении.

В 6:11 утра пожар на площади 200 кв. м был локализован, а в 6:21 - ликвидирован.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

На месте происшествия работали семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава ГосЧС.

Погибших и травмированных нет. Причина возгорания выясняется.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, что в конце 2010 года с другой стороны Почтовой площади снесли старинный особняк 1909 года. На его месте появилась стройка офисного центра.