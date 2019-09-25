Фото: предоставлено автором Найбільший діючий радіотелескоп в Україні.

Стали известны новые подробности космической миссии «Промінь мрій». Проект официально поддержало Министерство иностранных дел Украины. Также 19 сентября представители Государственного космического агентства Украины отправили официальное письмо в NASA, в котором сообщили о деталях космической миссии и попросили поддержать идею предоставить одной из планет системы TRAPPIST-1 название - «Планета мечтаний». Именно туда 28 сентября наши ученые впервые в истории отправят сигнал с закодированными в нем 100 тысячами детскими рисунками. Иллюстрации собирались больше года в рамках благотворительного проекта «Здійсни мрію» и теперь со скоростью почти в 300 000 км/с полетят к другой планетной системе, преодолев расстояние около 400 триллионов километров. Цель проекта - показать детям, как их нарисованные на бумаге фантазии становятся частью большой вселенной, и вдохновить мечтать без границ. В своем письме к NASA ученые попросили организацию провести экскурсию на объекты агентства для украинских детей, которые борются с тяжелыми болезнями.

Фото: предоставлено автором

«Мы разработали специальное программное обеспечение для преобразования детских рисунков в формат удобный для передачи в космос. Мы сможем отследить маршрут сигнала благодаря математическим моделям и расчетам: поскольку известна скорость света в вакууме, можно будет определить, где именно сейчас летит сигнал. Он будет распространяться в виде электромагнитных сигналов со скоростью света, а это примерно триста тысяч километров в секунду», - рассказывает Виктор Ожинский, руководитель Центра космических исследований и связи (г. Золочев, Львовская обл.). Так, например, можно вычислить, что за двое суток после запуска передний фронт сигнала будет уже на расстоянии 51840 миллионов километров.

Выйти на контакт с внеземными цивилизациями ученые пытаются десятилетиями.

«Можно уверенно сказать - это первая в 21 веке серьезная попытка наладить контакт с другими цивилизациями и передать им послание, что наш мир положительный, добрый и миролюбивый. И очень символично, что это делает именно Украина. Ведь наше государство, действительно «космическое», - говорит председатель Львовского астрономического общества Любовь Янкив-Витковская.

Фото: предоставлено автором Афіша Промінь мрій

По ее словам, в космос можно отправлять сигналы любой длинны: инфракрасные, световые, ультразвуковые и т.д., но наиболее эффективные - электромагнитные волны, световые, радиоволны, так как они распространяются со скоростью света. Именно поэтому электромагнитный сигнал - наиболее оптимальный вариант передачи послания в космос. К тому же, ученые считают, что изображения воспринимаются лучше, чем тексты, ведь рисунки, жесты - это то, что объединяет все народы на планете Земля. И это то, что позволит нам найти общий язык с другими планетами. «Вероятно, существуют объекты или какие-то летающие аппараты неизвестных нам цивилизаций, которые смогут поймать этот луч быстрее, и есть надежда, что это произойдет даже через 10-20 лет. Надеемся, что внеземные цивилизации воспримут именно язык изображения», - комментирует Янкив-Витковская.

Почти полвека ученые со всего мира пытаются обнаружить активность внеземных цивилизаций.

Фото: предоставлено автором

«Время распространения сигнала к выбранной планетной системе составляет примерно 41 год. Это много по жизненным циклам человека, но это очень короткий промежуток времени по галактическим масштабам. Когда сигнал все же будет принят - его декодируют однозначно. Об этом говорит теория криптографии», - комментирует радиоастроном, астрофизик и заведующий отделом декаметровой радиоастрономии, Радиоастрономического института НАН Украины Олег Ульянов.

Напоминаем, что сигнал с сотней тысяч детских рисунков будет отправлен с радиотелескопа Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины, который находится в г. Золочев Львовской области. А 28 сентября на центральной улице Киева во время KYIV LIGHTS FESTIVAL состоится удивительное действо - художественная визуализация запуска сигнала.

Детские рисунки собирались в течение года во время всеукраинского арт-марафона #моядитячамрія.

Фото: предоставлено автором Візуалізація Променю мрій

Проект «Здійсни мрію» стартовал 29 апреля 2016 во Всемирный день желаний. За время существования проекта осуществлено сотни грандиозных мечтаний детей, которые борются с тяжелыми болезнями. Ведь чтобы у них были силы и энергия на борьбу, дети должны видеть не только больницы и слезы близких, но и мир, наполненный добром и радостью! Такие эмоции целебные, они положительно влияют и на жизненные показатели детей, и на процесс лечения.

Проект реализуют 1+1 медиа и ТСН совместно с благотворительным фондом «Ти не один». Кураторы проекта: телеведущие Лидия Таран и Александра Лобода. Волонтер - Неля Шовкопляс. В команде проекта: журналисты ТСН, сотрудники 1+1 медиа, фонд «Ти не один», психологи, педагоги, художники, волонтеры, звезды, спонсоры и др.