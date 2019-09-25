Министр обороны приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих

Министр обороны Андрей Загороднюк приказал уволить в запас военнослужащих, призванных в 2018 году.

Об этом говорится в его приказе от 23 сентября, передают "Українськi Новини".

"Уволить в октябре-декабре 2019 года в запас из Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта военнослужащих, которые отслужили установленные сроки срочной военной службы", - говорится в документе.

Также в запас уволят военных с образованием "магистр" или "специалист", призванных в октябре-декабре 2018 года, и других военных, призванных в апреле-мае 2018 года.

Начальникам родов войск поручено организовать процесс увольнения.

Напомним, в 2018 году на военную службу по контракту в ВСУ приняли более 27 тыс. человек, в том числе 1700 офицеров.