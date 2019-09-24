В ВСУ стартовали учения "Казацкая воля - 2019"

Комплекс мероприятий, связанных с учениями будет проходить по всей территории Украины.

Сегодня, 24 сентября в Вооруженных силах Украины стартовали стратегические командно-штабные учения с привлечением войск "Казацкая воля - 2019". Об этом сообщается на фейсбуке Генштаба ВСУ.

Учения проходят под руководством начальника Генерального штаба. Их основная цель – проверить способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах (по натовской классификации) управлять войсками в процессе подготовки боевых действий в случае широкомасштабной вооруженной агрессии.

К учениям также привлечены структурные подразделения Минобороны, Генштаба ВСУ и другие органы военного управления.

Комплекс мероприятий, связанных с этими учениями будет проводиться на всей территории Украины.

Напомним, в середине сентября во Львовской области также стартовали украинско-американские военные учения "Стремительный трезубец", которые проходят в Украине ежегодно с 1994 года.

В них принимали участие более 3800 военнослужащих из 14 стран мира, в частности, из Украины, США, Канады, Польши, Великобритании, Молдовы и Грузии.