Ночью в селе Княжичи загорелись торфяники, что привело к плохой видимости.

На окружной Броварской дороге под Киевом произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие - столкнулись девять автомобилей. Из-за аварии на дороге образовались пробки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в фейсбуке.

Правоохранители сообщили, что сегодня около 1:00 ночи, в с. Княжичи загорелись торфяники. Густой дым распространился вокруг населенного пункта, поэтому движение по окружной дороге закрыли из-за плохой видимости.

"Под утро, когда видимость стала достаточной, движение было восстановлено, однако в обоих направлениях трассы произошли аварии. Фура въехала в легковушку, водитель которой погиб на месте от полученных травм. А дальше, столкнулись еще четыре транспортных средства, в одном из которых пострадал пассажир - он доставлен в больницу. Это ДТП произошло в направлении с. Княжичи", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Еще две аварии произошли в направлении Киева, но в них обошлось без пострадавших.

В настоящее время столичная патрульная полиция пропускает транспорт через Бровары, но движение ограничено.

На месте происшествия работает следственное управление облполиции.

Напомним, после масштабных смертельных ДТП в Одесской и Житомирской областях президент Владимир Зеленский поручил правительству заняться вопросом безопасности пассажирских перевозок.