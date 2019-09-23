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С начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащих ВСУ

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

С начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащих ВСУ
Фото: EPA/UPG

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов: дважды вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Пищевика из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, противник нарушая Минские соглашения, трижды обстрелял участок разведения №3 (Богдановка-Петровское) из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксирован один обстрел - в районе Зайцево.

В ходе обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки боевики совершили 15 обстрелов.

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