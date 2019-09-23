​Во вторник в Киеве до +14, ночью - заморозки

Осадков в столице не прогнозируют.

Во вторник, 24 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью в воздухе заморозки 0…-2 градуса, днем +12…+14 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, в Ривненской области заморозки в воздухе 0…-3 градуса; днем +12…+19 градусов, в Закарпатье до +22 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью заморозки в воздухе 0…-3 градуса, днем +9…+15 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в Черкасской и Полтавской областях заморозки на поверхности почвы 0…-4 градуса; днем +13…+19 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью заморозки в воздухе 0…-3 градуса, днем +9…+14 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +15…+22 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +16…+21 градус.

23 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +15...+18 градусов; в Днепре возле Киева +15 градусов.