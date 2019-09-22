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В понедельник в Киеве похолодает до +15 градусов

Осадков не прогнозируют.

В понедельник в Киеве похолодает до +15 градусов
Фото: tov-tob.livejournal.com

23 сентября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6...+8 градусов, днем +13...+15 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, Температура ночью +3...+9 градусов, днем +16...+22 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1...+6 градусов, днем +11...+16 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +4...+6 градусов, днем +18...+20 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +5...+7 градусов, днем +19...+21 градус.

В Сваляве без осадков, температура ночью +5...+7 градусов, днем +19...+21 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Черниговской и Сумской областях небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +4...+10 градусов, в Черниговской и Сумской областях +2...+7 градусов, днем +10...+16 градусов.

На центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Полтавской области ночью местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +4...+10 градусов, днем +11...+18 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +3...+9 градусов, днем +10...+16 градусов, в Донецкой области +12...+17 градусов.

На юге переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6...+12 градусов, днем +19...+25 градусов, в Запорожской области +18...+23 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +7...+12 градусов, днем +19...+24 градуса.

В Ялте без осадков, температура ночью +9..+11 градусов, днем +21...+23 градуса.

22 сентября на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +14...+18 градусов, в Днепре в пределах Киева +16 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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